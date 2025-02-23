Erdoğan, AK Parti kongresinde konuşuyor

Erdoğan'dan Ankara'daki tarihi kongrede önemli açıklamalar
AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

AK Parti MKYK belli oldu! Listede birbirinden sürpriz isimler var
Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye 'şaibe' göndermesi

Tarihi kongre hızlı başladı! 60 bin kişi önünde CHP'ye olay gönderme
AK Parti MKYK'sında Mesut Özil sürprizi

AK Parti'de Mesut Özil sürprizi! Listeye 43. sıradan girdi

Tunceli Merkezli PKK/KCK Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yapma suçlarından 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli işlem yapıldı.

Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği değerlendirilen 1 şahıs ile PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik Tunceli, Mardin ve Bursa'da operasyon düzenlendi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden biri tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol kararı, diğer 4'ü hakkında ise tutuksuz yargılanma kararı verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bensu Soral'ın kardan adamı görenleri şoke etti
img

AK Parti'de Sinan Akçıl ve Mesut Özil sürprizi
img

Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bakın ne yaptılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti kısmi af için düğmeye bastı! Kritik tarih 31 Temmuz 2023

Kısmi af geliyor! Kritik tarih 31 Temmuz 2023
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti

Daha oynanmadan tarihe geçti
Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İki aile arasında kız isteme kavgası! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı
Devlet hastanelerinde muayene olanların ödeyeceği ücretler değişti

Devlet hastanesi muayene ücretleri yeniden değişti
Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın

Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın
Yusuf Akçiçek'e ilk resmi teklif geldi: Fenerbahçe anında reddetti

Fenerbahçe bir saniye bile düşünmeden reddetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.