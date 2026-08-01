Tunceli JÖH’ten nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı

Tunceli'de Jandarma Özel Harekat Taburu tarafından nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tunceli Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı, operasyonel hazırlıklarını ve kriz yönetimi kabiliyetlerini en üst seviyede tutmak amacıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği şüphelilerin elinde bulunan rehinenin kurtarılması ve şüpheli unsurların etkisiz hale getirilmesine yönelik gerçekleştirilen tatbikatta şüpheliler kıskıvrak yakandı. Tatbikatta birlikte ekiplerin, operasyon bölgesine intikali, hedef binaya yaklaşma ve sızma usulleri, bina giriş ve oda temizleme teknikleri, koridorlarda taktik ilerleme, şüphelilerin etkisi hale getirilmesi ve yüksek hassasiyetli taktik atış uzmanlıkları sergilendi. Gerçekleştirilen tatbikatla, JÖH Timlerinin sahadaki koordinasyonun güçlendirilmesi, birliğin operasyonel kabiliyetinin artırılması ve muhtemel rehine kurtarma operasyonlarına karşı yüksek hazırlık seviyesinin muhafaza edilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı