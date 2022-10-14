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Tunceli haber! Tunceli'de arıların soktuğu adam hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Tunceli haberler: Tunceli'de arıların soktuğu adam hayatını kaybetti Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde arıların sokması sonucu ağır yaralanan adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tunceli'de arıların soktuğu adam hayatını kaybetti

TUNCELİ - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde arıların sokması sonucu ağır yaralanan adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havaların soğumasıyla birlikte arı kovanlarını sıcak bölgelere götürmek isteyen Kenan Duman, kovanları araca yüklemeye başladı. Yüklenen kovanlardan birinin düşmesi sonucu çıkan arılar, Duman'ı defalarca soktu. Durumu gören arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Duman, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Duman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneden alının bilgiye göre, Kenan Duman'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenan Duman Mazgirt Tunceli 3. Sayfa Haberler

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