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Tunceli-Erzincan Karayolunda Kaya Düşmeleri Nedeniyle Trafik Aksadı

Tunceli-Erzincan Karayolunda Kaya Düşmeleri Nedeniyle Trafik Aksadı
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Tunceli'de etkili olan sağanak yağışlar sonrası Pülümür ve Munzur Vadisi'nde kaya düşmeleri yaşandı. Tunceli-Erzincan karayoluna düşen kaya parçaları temizlenerek yol trafiğe açıldı, ancak yetkililer tehlikenin devam ettiğini vurguladı.

Tunceli- Erzincan karayoluna dağdan kopan kaya parçaları düştü.

Tunceli'de hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış ile birlikte Pülümür ve Munzur Vadisinde kaya düşmeleri yaşanıyor. Tunceli-Erzincan karayolunda öğle saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Yapılan çalışmalar sonrası kaya parçaları temizlendi, yol trafiğe açıldı. Yetkililer, bölgedeki tehlikenin devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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