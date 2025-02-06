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Tunceli'de Viyadükten Atlayan Şahıs Kurtarıldı

Tunceli'de Viyadükten Atlayan Şahıs Kurtarıldı
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Tunceli-Elazığ karayolu üzerindeki Atatürk Viyadüğü'nden atlayarak intihar girişiminde bulunan 35 yaşındaki Emrah K., ekipler tarafından kurtarıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumu iyi.

Tunceli'de, viyadükten atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Tunceli- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Atatürk Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 yaşındaki Emrah K. viyadükten Uzunçayır Baraj Gölü'ne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin çalışmasıyla intihar girişiminde bulunan vatandaş, sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahsın, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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