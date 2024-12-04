Tunceli'de Virajı Alamayan Tır Dereye Yuvarlandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı tır dereye yuvarlandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza Tunceli-Pülümür yolu Üzümlü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 33 R 6466 tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ