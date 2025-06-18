Tunceli'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 8 Gözaltı

Tunceli'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde 17 Haziran'da uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 8 şahsa yönelik özel harekat destekli operasyon gerçekleştirildi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere ait 12 adrese 15 araç, 51 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan operasyonda D.G., D. A., D.Ö., M.C.A., E.K., E.E., İ.C.K. ve D.D. yakalanarak gözaltına alındı. Adres ve araçlarda narkotik köpeği Luna ile yapılan aramalarda 47,70 gram kubar esrar, 223,02 gram toz esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. - TUNCELİ