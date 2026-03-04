Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 2 kilogram skunk ele geçirildi

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 917 gram skunk ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek ticaretini yaptıkları değerlendirilen şüpheliler B.C.E., U.T. ve İ.A.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahısların daha önceden tespit edilen adresleri ile kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda, daralı ağırlığı toplam 1 kilo 917 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık makamınca tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şahıslar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı