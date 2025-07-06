Tunceli'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Tunceli'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
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Tunceli'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayda üç kişi silahla, biri ise bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili gözaltılar yaptı.

Tunceli'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, dün gece Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Okullar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında başlayan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi silahla yaralanırken, kavgayı ayırmak isteyen bir kişinin ise bıçakla yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

Olayla ilişkin inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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