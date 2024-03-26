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Tunceli'de Serdar Alp'in liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi

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Tunceli'de düzenlenen "Mahzen-20" operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı

TUNCELİ - Tunceli'de eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-20" operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli'de eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-20" operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, tehdit, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tunceli 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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