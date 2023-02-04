Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Tunceli'de kardan kayganlaşan yolda, bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Tunceli'de kardan kayganlaşan yolda, bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Tunceli-Hozat karayolu Çiçekli Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut. K. idaresindeki 62 AB 092 plakalı otomobil, sürücüsünün kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan ve sedyeyle taşınan yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, Tunceli Valiliği de il genelinde kar yağışının etkisinin sürdürdüğünü belirterek trafiğe çıkacak sürücülerin yanlarında çeki halatı ve zincir bulundurmalarını, zorunlu haller dışında özel araç kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. - TUNCELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çiçekli Köyü Tunceli Umut 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.