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Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Tunceli'de kardan kayganlaşan yolda, bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tunceli'de kardan kayganlaşan yolda, bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Hozat karayolu Çiçekli Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut. K. idaresindeki 62 AB 092 plakalı otomobil, sürücüsünün kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan ve sedyeyle taşınan yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Tunceli Valiliği de il genelinde kar yağışının etkisinin sürdürdüğünü belirterek trafiğe çıkacak sürücülerin yanlarında çeki halatı ve zincir bulundurmalarını, zorunlu haller dışında özel araç kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çiçekli Köyü Tunceli Umut 3. Sayfa Haberler

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