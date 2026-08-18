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Tunceli'de otluk yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Tunceli'de otluk yangını evlere sıçramadan söndürüldü
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Tunceli’de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Moğultay Mahallesi'nde otluk alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında otluk alan alev alırken, yükselen duman çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden ve çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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