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Tunceli'de otluk yangını ekili arazilere ulaşmadan söndürüldü

Tunceli'de otluk yangını ekili arazilere ulaşmadan söndürüldü
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, köylülerin traktörlerle müdahalesi sonucu ekili arazilere sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın, köylülerin müdahalesiyle ekili arazilere ulaşmadan söndürüldü.

Olay, Çemişgezek ilçesi Bağsuyu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri, traktörleriyle alevlere müdahale ederken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının çevredeki ekili arazilere sıçramaması için yoğun çaba gösteren vatandaşlar, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Köylülerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın ekili alanlara ulaşmadan söndürülürken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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