Tunceli'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
Tunceli'nin Bor köyünde 3 gündür arazide mahsur kalan bir kişi, AFAD ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı ve güvenli bir şekilde Tunceli merkeze ulaştırıldı.
Tunceli'de olumsuz hava şartları nedeni ile arazide 3 gün mahsur kalan bir kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Tunceli'nin Bor köyünde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür arazide mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen yürütülen başarılı operasyon sonucunda vatandaş güvenli bir şekilde Tunceli merkeze ulaştırıldı. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa