Tunceli'de Öğrenci Servisi ile Traktör Çarpıştı: 8 Yaralı
Tunceli'nin Pertek ilçesinde meydana gelen kazada, öğrenci servisi ile traktör çarpıştı. Kazada 8 öğrenci hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde öğrenci servisi ile traktörün çarpıştığı kazada 8 öğrenci yaralandı.
Kaza, Gülbahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çukurca, Ayazpınar ve Konaklar köyündeki öğrencileri taşıyan servis aracı, dönüş yolundayken traktör ile çarpıştı. Kazada 8 öğrenci hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa