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Tunceli'de Odunluk ve Samanlıkta Yangın Çıktı

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde odunluk ve samanlık olarak kullanılan depoda yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda depo kullanılamaz hale geldi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde odunluk ve samanlık olarak kullanılan depoda yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda depo kullanılamaz hale geldi.

Olay Çemişgezek ilçesi Paşacık köyünde yaşandı. Paşacık köyünde Yeşil Süzgün isimli vatandaşa ait odunluk ve samanlık olarak kullanılan depoda, henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ge jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi etrafa sıçramadan ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çemişgezek İtfaiye Tunceli 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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