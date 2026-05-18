Bagaj ve kaputa gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Ayar' buldu

Tunceli'de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta, narkotik köpeği 'Ayar' sayesinde kaput ve bagaja zulalanmış 200 gram esrar ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan sürücü A.B. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Tunceli'ye uyuşturucu getireceği değerlendirilen araç 17 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında Elazığ-Tunceli karayolu üzerinde durduruldu. Araçta narkotik köpek 'Ayar ile yapılan detaylı aramada kaput ve bagaj kısmına zulalanmış, iki ayrı şeffaf poşette toplam 200 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan sürücü A.B., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
