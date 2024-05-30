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Tunceli'de Mantar Toplayıcısı Helikopterle Hastaneye Taşındı

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için dağa çıkan bir vatandaşın ayağı kırıldı. Olay yerine çağrılan askeri helikopterle yaralı vatandaş hastaneye götürüldü.

Tunceli'de mantar toplamak için dağa çıkan ve ayağı kırılan vatandaş, askeri helikopter ile bölgeden alınarak hastaneye götürüldü.

Olay, Pülümür ilçesine bağlı Kırklar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantar toplamak için dağa çıkan N.K., düşerek ayağını kırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve AFAD ekipler sevk edildi. Yaralı şahsın alınması için İl Jandarma Komutanlığından destek istendi. Olay yerine ilk müdahalesi yapılan şahıs, askeri helikopter ile alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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