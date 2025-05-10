Tunceli'de Mahsur Kalan Sokak Kedisi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Tunceli'de, sahipleri yurt dışında olan bir evde mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla kediyi kurtardı ve bakımının ardından doğasına bırakıldı.
Tunceli'de, sahipleri yurt dışında bulunan bir evde mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Tunceli merkez Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Sahiplerinin yurt dışında olduğu öğrenilen bir evden uzun süre kedi sesi gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla eve çıkarak mahsur kalan kediyi kurtardı. Hayvan, bakımının ardından doğal ortamına bırakılırken, vatandaşlar kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa