Tunceli'de Kurt Saldırısı: 30 Koyun Telef Oldu

Tunceli'de Kurt Saldırısı: 30 Koyun Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bir sürüye kurt saldırısı sonucu oluşan izdihamda 30 koyun telef oldu. Olay, Haydar Baba yaylasında meydana geldi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kurt saldırısı sonucu oluşan izdihamda 30 koyun telef oldu.

Olay, Ovacık ilçesi Haydar Baba yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üretici Murat Bitkin'in sürüsüne kurt saldırdı. Çoban köpekleri kurtların saldırısını engellerken, oluşan korku ve izdihamdan ötürü 30 koyun telef oldu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi

Türkiye'den gidiyorlar! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın 'Başkentimizi Geri İstiyoruz' paylaşımı sonrası FBI Washington'da operasyon başlattı

Trump'ın talimatıyla FBI tutuklamalara başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.