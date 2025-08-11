Tunceli'de Kurt Saldırısı: 30 Koyun Telef Oldu
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bir sürüye kurt saldırısı sonucu oluşan izdihamda 30 koyun telef oldu. Olay, Haydar Baba yaylasında meydana geldi.
Olay, Ovacık ilçesi Haydar Baba yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üretici Murat Bitkin'in sürüsüne kurt saldırdı. Çoban köpekleri kurtların saldırısını engellerken, oluşan korku ve izdihamdan ötürü 30 koyun telef oldu. - TUNCELİ
