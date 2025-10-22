Haberler

Tunceli'de Kayalıklarda Mahsur Kalan Vatandaş AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklara tırmanan bir vatandaş mahsur kaldı. AFAD ekipleri, gönüllü öğretmenler ve sağlık ekipleri duruma müdahale ederek şahsı güvenli bir şekilde kurtardı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan şahıs, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Mırnahi Tepesi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklara tırmanan bir vatandaş mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine öğretmenlerden oluşan AFAD gönüllüleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından Tunceli İl AFAD Müdürlüğü personelleri de bölgeye ulaştı. AFAD ekipleri, halatlar yardımıyla riskli koşullarda mahsur kalan kişiyi güvenli şekilde bulunduğu yerden indirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kurtarılan vatandaş, AFAD ekiplerine, gönüllü öğretmenlere ve emniyet mensuplarına teşekkür etti. - TUNCELİ

