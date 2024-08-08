Tunceli'de kayalık bölgede mahsur kalan genç joker botla kurtarıldı
Tunceli merkez Dedeağaç (Pilvenk) bölgesinde ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki Doğukan Ç. serinlemek için Munzur Çayı'na girdi. Yüzerek karşıya geçen Doğukan Ç. karşı kayalıkta mahsur kalınca ailesi durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri mahsur kalan genci, bulunduğu yerde güvenliğini sağlayarak joker bot ile tahliyesini gerçekleştirdi.
Tunceli'de kayalık bölgede mahsur kalan genç, AFAD tarafından joker botla kurtarıldı.
Tunceli merkez Dedeağaç (Pilvenk) bölgesinde ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki Doğukan Ç. serinlemek için Munzur Çayı'na girdi. Yüzerek karşıya geçen Doğukan Ç. karşı kayalıkta mahsur kalınca ailesi durumu 112'ye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri mahsur kalan genci, bulunduğu yerde güvenliğini sağlayarak joker bot ile tahliyesini gerçekleştirdi. - TUNCELİ