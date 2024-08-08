Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de kayalık bölgede mahsur kalan genç joker botla kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli merkez Dedeağaç (Pilvenk) bölgesinde ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki Doğukan Ç. serinlemek için Munzur Çayı'na girdi. Yüzerek karşıya geçen Doğukan Ç. karşı kayalıkta mahsur kalınca ailesi durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri mahsur kalan genci, bulunduğu yerde güvenliğini sağlayarak joker bot ile tahliyesini gerçekleştirdi.

Tunceli'de kayalık bölgede mahsur kalan genç, AFAD tarafından joker botla kurtarıldı.

Tunceli merkez Dedeağaç (Pilvenk) bölgesinde ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki Doğukan Ç. serinlemek için Munzur Çayı'na girdi. Yüzerek karşıya geçen Doğukan Ç. karşı kayalıkta mahsur kalınca ailesi durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri mahsur kalan genci, bulunduğu yerde güvenliğini sağlayarak joker bot ile tahliyesini gerçekleştirdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tunceli Merkez Munzur Çayı Dedeağaç tunceli Doğukan Joker AFAD 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title