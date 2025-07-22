Tunceli'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Tunceli'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Tunceli'de jandarma ekipleri, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan B.K.'yı yakaladı. Mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Tunceli'de kasten öldürme suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan B.K. isimli şahıs ikametinde yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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