Tunceli'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Tunceli'de jandarma ekipleri, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan B.K.'yı yakaladı. Mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.
Tunceli'de kasten öldürme suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan B.K. isimli şahıs ikametinde yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa