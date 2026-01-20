Tunceli'de kar maskeli silahlı saldırı

Tunceli'de kar maskeli bir şahıs, araçtan inen kişilere ateş açarak olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Tunceli Merkez Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli bir şahıs, plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan inen kişilere doğru silahla ateş açtı. Saldırı sırasında mermilerin bir araca isabet ettiği öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Şüpheli, saldırının ardından hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. - TUNCELİ