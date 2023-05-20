Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tunceli'de kamyon Munzur Çayı'na uçtu: 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kamyon Munzur Çayı'na uçtu: 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Tunceli'de kontrolden çıkan kamyon, Munzur Çayı'na uçtu.

Tunceli'de kontrolden çıkan kamyon, Munzur Çayı'na uçtu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, Tunceli- Ovacık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Munzur Çayı'na uçtu. Suların sürükleyemediği kamyon, çay ortasında kaldı. İçerisinde bulunan 2 kişinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kamyon içerisindeki bulunan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 2 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - TUNCELİ

Tunceli Seçim Sonuçları
Tunceli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tunceli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli Ovacık Munzur Çayı Tunceli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title