Tunceli'de Kaleden Düşen Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tunceli'de Kaleden Düşen Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Tunceli'nin Çemçeli köyünde tarihi kaleye geziye giden 62 yaşındaki Ali T., dengesini kaybederek yaklaşık 200 metreden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tunceli'de kaleden düşen bir kişi hayatını kaybetti

Gezide 200 metreden düşen vatandaş hayatını kaybetti

TUNCELİ - Tunceli merkeze bağlı Çemçeli köyünde tarihi kaleye geziye giden bir kişi, yaklaşık 200 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Tunceli merkeze bağlı Çemçeli köyü Örtülü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezrada bulunan kaleye çıkan 62 yaşındaki Ali T. bir anda dengesine kaybederek yaklaşık 200 metreden vadi tabanına düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, SAK, JAK, UMKE, 112 ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Son derece sarp olan alana inmek için halatlar yardımıyla istasyon kuran ekipler 4 saatlik bir çalışmanın ardından vatandaşın cenazesine ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden alınan cenaze, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa
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