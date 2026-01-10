Tunceli'de kaçak alkol ve tütün operasyonu

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Merkez ve Ovacık ilçelerinde kaçak sigara ile sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen 2 şüphelinin adreslerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol ve tütün mamulleri üretimi ile satışının önlenmesine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında merkez ve Ovacık ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, merkez ilçede kaçak sigara üretimi yaparak satış gerçekleştirdiği tespit edilen M.Y. ile Ovacık ilçesinde kaçak ve sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen İ.A.'nın ikametleri ve eklentilerinde arama yapıldı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 181 bin 940 adet sigara filtresi, 12 bin 877 gram kıyılmış sarmalık tütün, 907 adet makaron, 20 litre etil alkol, 5 adet alkol aroma kiti, 14 adet doluma hazır alkol şişesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - TUNCELİ