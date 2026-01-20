Haberler

Tunceli'de suça geçit yok: Kaçak avcılara ceza kesilirken terör şüphelisi tutuklandı

Tunceli'de suça geçit yok: Kaçak avcılara ceza kesilirken terör şüphelisi tutuklandı
Güncelleme:
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda 12 kişiye kaçak avcılıktan ceza kesilirken, terör suçlarından aranan bir şüpheli tutuklandı. Toplamda 165 bin 317 TL idari para cezası uygulandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda kaçak avcılıkla mücadelede 12 kişiye ceza kesilirken, terör suçlarından aranan bir şüpheli ise tutuklandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor. Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetim ve operasyonlarda, 6 farklı bölgede izinsiz avlandığı tespit edilen 12 şahıs yakalandı. Şahıslara, ilgili mevzuat kapsamında toplam 165 bin 317 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan terörle mücadele çalışmaları kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda E.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli, "Terör Örgütü Üyeliği" ve "Terör Amaçlı Tehdit" suçlarından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nın, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği bildirildi. - TUNCELİ

