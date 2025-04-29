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Tunceli'de Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar Hayatını Kaybetti

Tunceli'de Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar Hayatını Kaybetti
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma astsubay üstçavuş Kadir Açar, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede hayatını kaybetti. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Açar'a Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma astsubay üstçavuş Kadir Açar, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma astsubay üstçavuş Kadir Açar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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