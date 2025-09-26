Tunceli'de İki Ayrı Trafik Kazası: Maddi Hasar Oluştu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir beton mikseri ve tır devrildi. Yaralanın olmadığı kazada, maddi hasarlar meydana geldi.

İlk kaza, Çemişgezek ilçesine bağlık Vişneli köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan beton mikseri devrildi. İkinci kaza ise Gedikler köyü yolunda meydana geldi. Burada da saman yüklü bir tır sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Her iki kazada da yaralanan veya ölen olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olay yerlerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ