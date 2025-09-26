Haberler

Tunceli'de İki Ayrı Trafik Kazası: Maddi Hasar Oluştu

Tunceli'de İki Ayrı Trafik Kazası: Maddi Hasar Oluştu
İlk kaza, Çemişgezek ilçesine bağlık Vişneli köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı alamayan beton mikseri devrildi. İkinci kaza ise Gedikler köyü yolunda meydana geldi. Burada da saman yüklü bir tır sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Her iki kazada da yaralanan veya ölen olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olay yerlerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ

