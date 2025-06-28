Tunceli'de Huzur Güven Uygulaması: 797 Şahıs ve 173 Araç Sorgulandı

Tunceli'de Huzur Güven Uygulaması: 797 Şahıs ve 173 Araç Sorgulandı
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Tunceli ilinde gerçekleştirilen Huzur Güven Uygulaması kapsamında 797 şahıs sorgulanırken, 173 araç denetlendi. Uygulama süresince umuma açık yerler ve park-bahçeler de kontrol edilerek, trafik ihlallerine 58 bin TL ceza kesildi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi ile güvenlik güçlerinin sahada görünürlüğünü arttırarak suç işleme amacındakilerin caydırılması amacıyla "Tunceli Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulama 20.30-01.00 saatleri arasında 7 ilçe ve il merkezinde olmak üzere 17 farklı noktada İl Jandarma Komutanlığı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yol kontrol ve arama uygulaması, umuma açık yerlerin kontrolü uygulaması ile genel asayiş ve trafik kontrol uygulaması olarak 3 aşamada gerçekleştirilen uygulamada 797 şahıs, 173 araç sorgulandı. 55 umuma açık iş yeri ile 13 park-bahçe denetlendi.

Yapılan trafik kontrollerinde 5 araç sürücüsüne toplam 58 bin 215 TL cezai işlem uygulandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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