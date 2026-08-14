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Pülümür'de Heyelan Anı Kamerada: 2 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Pülümür'de Heyelan Anı Kamerada: 2 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan heyelan, kameralara yansıdı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan heyelan, kameralara yansıdı. Kısa süreli kapanan 2 köy yolu ise yapılan çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dün öğlen saatlerinde etkili ola sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. Heyelan, Bağırdağı'ndan Karasu Nehri'ne kadar ulaşırken bölgede ulaşım bir süre tamamen durdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Pülümür İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle yürüttükleri çalışmalar sonucunda yolu akşam saatlerinde yeniden ulaşıma açtı. Bölgede muhtemel heyelan riskine karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması istendi. Öte yandan heyelan anı ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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