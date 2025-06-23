Tunceli'de Gübreden Çıkan Yangın Köylülerin Müdahalesi ile Kontrol Altına Alındı

Tunceli'de Gübreden Çıkan Yangın Köylülerin Müdahalesi ile Kontrol Altına Alındı
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Tunceli'nin Başakçı köyünde gübrenin tutuşmasıyla başlayan yangın, köylülerin hızlı müdahalesi ve orman işletme ekiplerinin desteğiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Tunceli'de gübrenin tutuşmasıyla başlayan yangın, köylülerin erken müdahalesiyle köye sıçramadan kontrol altına alındı. Orman İşletme Müdürlüğü, gönüllüler ve jandarmanın da katıldığı çalışmayla yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangın, Tunceli merkeze bağlı Başakçı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gübrenin döküldüğü alanda başlayan yangını gören köylüler bir yandan müdahaleye başlarken öbür yandan orman işletme ekiplerine haber verdi. Köylülerin yanı sıra orman işletme müdürlüğü, jandarma ve gönüllülerin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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