Tunceli'de Freni Patlayan Kamyon Devrildi

Tunceli'de Freni Patlayan Kamyon Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli-Pertek karayolunda freni patlayan kamyon devrildi. Sürücü araçtan fırlarken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti.

Tunceli'de freni patlayan kamyon devrildi. Sürücüsünün araçtan fırladığı araç hurdaya döndü.

Kaza, Tunceli- Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol malzemesi yüklü kamyonun freni patladı. Araç sürücüsü kamyonu kimsenin bulunmadığı yol kenarına devirirken, kendisi de araçtan fırladı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları sürücüyü ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri muhtemel bir yangına karşı araçta soğutma çalışması yaparken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

Alevlerin arasında kaldılar! Orman ekibi son anda böyle kurtuldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.