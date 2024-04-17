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Tunceli'de esrarengiz ölüm! Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüphe uyandıran sözler

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Tunceli'de, olay önceki gün gece saatlerinde Ovacık ilçesi Kandolar Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Her ikisi de Ovacık Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık memuru Savaş Kazikoğlu (30) ile doktor sevgilisi Türkan B. (29), iddiaya göre birlikte oldukları sırada bulundukları binanın 2'nci kat balkonundan düştü.

SAĞLIK MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Düşen 2 kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş Kazikoğlu hayatını kaybetti; Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Türkan B.'nin vücudunda kırıklar oluştuğu belirlendi.

Tunceli'de esrarengiz ölüm! Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler

EVDE ÇOK SAYIDA NÖROLOJİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; olayın yaşandığı evde inceleme yapıldı. Fransız tipi balkon korkuluklarının kırıldığı tespit edilirken, evde yapılan aramada çok sayıda nörolojik hap ele geçirildi.

Tunceli'de esrarengiz ölüm! Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler

"SAVAŞ İLE SEVGİLİYDİK, EVDE BULUŞUP ALKOL ALDIK"

Psikolojik tedavi gören, daha önce intihar girişiminde bulunan Türkan B. ilk ifadesinde, "Savaş ile sevgiliydik. Akşam benim evimde buluştuk, alkol aldık. İlerleyen saatlerde alkolü fazla kaçırmışım. Savaş ile aramızda bir tartışma çıktı. Bir süre sonra salonun camını açarak balkona çıktım, aniden dengemi kaybettim ve düştüm. Sonra birinin daha yerde olduğunu gördüm. Savaş olduğunu fark ettim" dedi.

Tunceli'de esrarengiz ölüm! Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler

KADIN DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Tedavisi süren Türkan B. hakkında gözaltı kararı verilirken, hayatını kaybeden Savaş Kazikoğlu'nun ailesi de suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da "İlimiz Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'nde memur olarak görev yapan çalışma arkadaşımız Savaş Kazikoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dileriz" denildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sağlık Memuru Tunceli Sözler Memur 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

erkan yüksel:

hala balkon dıye baslık atıyorsunuz fransız tıpı pencere orası ..herkezın basına gelebılır ...sert yaslanmıstır veya ıtıklemıstır..

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