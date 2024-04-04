Tunceli'de çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Çemişgezek ilçesi Hacıcami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında sözlü sataşmayla başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Onur Özdeş ve Okan Kurtbay K. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Onur Özdeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Okan Kurtbay K. ise yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - TUNCELİ