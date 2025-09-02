Haberler

Tunceli'de Ayılardan Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Tunceli'nin Nazimiye ilçesindeki Düzgün Baba Ziyaret Bölgesi'nde ayılar nedeniyle mahsur kalan 6 kişilik aile, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, termal kamera kullanarak aileye 4 saat süren bir çalışmayla ulaştı.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Ziyaret Bölgesi'nde havanın kararmasıyla birlikte ayılardan dolayı mahsur kalan 6 kişilik aile, AFAD ekipleri öncülüğü kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 6 kişilik aile Nazimiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Ziyaret Bölgesi'ne gitti. Havanın kararmasıyla birlikte aile, bölgede bulunan ayılar nedeniyle hareket edemedi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, 4 arama kurtarma teknisyeni, 1 termal dron ekibi, 14 jandarma personeli ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk olarak termal kamera ile ailenin yeri tespit edildi. AFAD öncülüğünde 4 saatlik çalışmanın ardından aileye ulaşılarak kurtarıldı. Güvenli bölgeye alınan aile, sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Kurtarma operasyonunu takip eden Vali Şefik Aygöl, görüntülü arayarak aile ile görüşüp geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
