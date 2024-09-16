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Tunceli'de Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında düzenlenen asayiş değerlendirme toplantısında, ildeki güvenlik durumu ve asayiş olayları ele alındı. Jandarma ve polisten oluşan 6 bin 110 personelin görev yaptığı belirtildi. Vali Tekbıyıkoğlu, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı ve suç oranlarında önemli bir düşüş yaşandığını ifade etti.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tunceli Valiliğinde düzenlenen asayiş değerlendirme toplantısında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte huzur ve güveni sağlamak amacıyla jandarma ve polisten oluşan 6 bin 110 personelin görev yaptığını söyledi. İlde son 8 ayda meydana gelen asayiş olayları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Tekbıyıkoğlu, "Son 8 ayda ilimizde 2 bin 29 olay gerçekleşmiş bunun yüzde 97,8'i aydınlatılmıştır" dedi. Emniyet ve jandarma sorumluluk sahasında yaşanan asayiş olaylarına ilişkin detaylar paylaşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, vatandaşları özellikle son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında önceki yıla kıyasla yüzde 26'lık düşüş yaşandığını belirten Vali Tekbıyıkoğlu, doğal hayatı korumaya yönelik yapılan denetim verilerini de paylaştı. Uyuşturucu, kaçakçılık, terörle mücadele konularındaki faaliyetleri de değerlendiren Tekbıyıkoğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla hayata geçirilen tedbirlere vurgu yaptı.

Jandarma Bot Komutanlığı ile su altı kurtarma timi kuruldu

Jandarma sorumluluk sahasında Bot Komutanlığı ile su altı kurtarma timi kurulduğunu aktaran Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Akarsu, gölet ve barajlarda emniyet ve asayiş hizmetleri için kurulan komutanlık, boğulma olayları ile yaşanması muhtemelen kaçakçılık olaylarına zamanında müdahale edecek. Yine su altı jandarma kurtarma timimiz de yaşanabilecek olaylarda etkin şekilde görev alacak" diye konuştu.

Kentin artık turizmle anıldığını ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Son verilere göre ilimizi bu yıl 2 milyonun üzerinde turist ziyaret etti. Huzur ortamının sağlanmasıyla bu sayının gittikçe artacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Tunceli İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile Emniyet Müdürü Hakan Duman da katıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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