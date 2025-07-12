Tunceli'de Arazi Yangını: 34 Dönüm Arpa Tarlası Kül Oldu
Çemişgezek ilçesinde meydana gelen yangında 34 dönüm arpa tarlası alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan arazi yangınında 34 dönüm arpa tarlası kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek Tepebaşı Mahallesi Tarhınik mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 34 dönümlük arpa ekili alanın tamamı kül oldu. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa