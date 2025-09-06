Tunceli'de Aranan İki Şüpheli Yakalandı
Tunceli jandarma ekipleri, 'cinsel istismar' ve diğer suçlardan aranan iki şüpheliyi yakalamak için yaptığı çalışmalarda başarılı oldu. Şüphelilerden biri Elazığ'da, diğeri İzmir'in Çeşme ilçesinde ele geçirildi.
Tunceli jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aranan 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda aranan 2 şüphelinin saklandığı iller tespit edildi. 'Cinsel istismar' suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M. Elazığ'da, hakkında 12 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan S.M. ise İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa