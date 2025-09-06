Tunceli'de Aranan İki Şüpheli Yakalandı

Tunceli jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda aranan 2 şüphelinin saklandığı iller tespit edildi. 'Cinsel istismar' suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M. Elazığ'da, hakkında 12 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan S.M. ise İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. - TUNCELİ