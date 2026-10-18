Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Tunceli'de alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'de alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde alacak-verecek yüzünden iki arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 1 kişi bacağından yaralandı. Yaralı Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaçan şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Tunceli'de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde iki arkadaş arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda O.A. bacağından yaralanırken, şüpheli Ö.Y. kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı

Selin ortasında yürekleri ısıtan görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi çocuklarını göstermeyince bıçağı kendi boğazına dayadı! O anlar kamerada

Cadde ortasındaki hareketi emniyeti ayağa kaldırdı! Nedeni şaşırttı
AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama

Cenazede Erdoğan'la bir aradaydı! AK Parti iddialarına yanıt verdi
Esnaf dükkanını yağmacılardan sopayla korumaya çalıştı

Ülke iyice karışıyor! Yağmacılara sopalarla saldırmaya başladılar
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı

İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan
Galatasaray'dan Leao'nun sakatlığıyla ilgili ilk açıklama

16 dakika sahada kalabilmişti! Merakla beklenen açıklama geldi
İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü

İsyan ateşi büyüyor! Ünlü meydan ateşe verildi, Meloni'den acil çağrı
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz

Trabzonspor maçı öncesi büyük sürpriz!