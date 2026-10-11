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Tunceli'de ahır yangını itfaiye ve AFAD'ın müdahalesiyle söndürüldü

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Tunceli'de ahır yangını itfaiye ve AFAD'ın müdahalesiyle söndürüldü
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Tunceli'nin Akpazar Beldesi'ndeki Kuşçu Esentepe Mahallesi'nde bulunan ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü; inceleme başlatıldı.

Tunceli'de meydana gelen ahır yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akpazar Beldesine bağlı Kuşçu Esentepe Mahallesinde bulunan bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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