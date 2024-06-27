Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Gökçekonak köyü yakınlarında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve köylülerin yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Gökçekonak köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü ve köylülerin yardımı ile ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü Pülümür Tunceli Çevre 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title