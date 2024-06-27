Tunceli'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Gökçekonak köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü ve köylülerin yardımı ile ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - TUNCELİ