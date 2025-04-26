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Tunceli'de 3 Gün Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

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Tunceli'nin Bor köyünde 3 gün boyunca olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan bir kişi, AFAD ekiplerinin yürüttüğü başarılı operasyonla kurtarılarak merkeze ulaştırıldı.

Tunceli'de arazide 3 gün mahsur kalan şahıs kurtarıldı

TUNCELİ - Tunceli'de olumsuz hava şartları nedeni ile arazide 3 gün mahsur kalan bir kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Tunceli'nin Bor köyünde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür arazide mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen yürütülen başarılı operasyon sonucunda vatandaş güvenli bir şekilde Tunceli merkeze ulaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - 3.Sayfa
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