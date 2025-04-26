Tunceli'de 3 Gün Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
Tunceli'nin Bor köyünde 3 gün boyunca olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan bir kişi, AFAD ekiplerinin yürüttüğü başarılı operasyonla kurtarılarak merkeze ulaştırıldı.
Tunceli'de arazide 3 gün mahsur kalan şahıs kurtarıldı
TUNCELİ - Tunceli'de olumsuz hava şartları nedeni ile arazide 3 gün mahsur kalan bir kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Tunceli'nin Bor köyünde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür arazide mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen yürütülen başarılı operasyon sonucunda vatandaş güvenli bir şekilde Tunceli merkeze ulaştırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - 3.Sayfa