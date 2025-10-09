Haberler

Tunceli'de 200 Kilogram Dağ Sarımsağı Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de jandarma ekipleri, yapılan operasyonla 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirirken, şüpheli şahsa 557 bin lira ceza kesildi. İhbar üzerine başlatılan operasyonda, doğal dengeyi tehdit eden bu türlerin korunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirilirken şüpheli şahsa 557 bin lira ceza kesildi.

Olay, Tunceli Çemişgezek ilçesi Anıl Köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede bulunan kırsal alanda, koruma altında olan Dağ Sarımsağı'nın kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından toplandığı ve araçla bölgeden uzaklaştığı yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgedeki bütün güzergahlar kapatıldı ve kapsamlı bir takip, şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli araç yakalanırken, araçta yapılan aramada 5 çuval içerisinde yaklaşık 200 kilogram Dağ Sarımsağı ele geçirildi. Araçta bulunan şahıs yakalanarak, hakkında 'Doğal dengeye zarar verme' suçundan 557 bin TL idari para cezası uygulandı.

Tunceli'ye özgü Dağ Sarımsağı, ticari amaçla satılması veya doğadan bilinçsiz ve zamansız toplanması sebebiyle tehdit altında bulunan endemik türler arasında yer alıyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Doğayı korumak, geleceğe nefes olmaktır" anlayışıyla çevreye ve biyolojik çeşitliliğe yönelik suçların önlenmesi için tüm kurumlarla azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri: İsrail'in alıkoyduğu 3 vekilimizin bugün yurda dönmesi öngörülüyor

İsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekilimizden haber var
Başak Gümülcinelioğlu doğuma gün sayıyor! Karnı burnunda yıl dönümü pozu

Anne olmasına günler kaldı! Karnı burnunda son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.