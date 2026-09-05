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Tunceli'de Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı

Tunceli'de Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı
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Tunceli’de hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Tunceli'de hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Tunceli'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, hırsızlık suçundan 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda A.K. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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