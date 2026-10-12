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Tunceli Çemişgezek'te aranan motosiklet sürücüsü Erzincan Kemaliye'de ölü bulundu

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Tunceli Çemişgezek'te aranan motosiklet sürücüsü Erzincan Kemaliye'de ölü bulundu
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 2 gündür haber alınamayan motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde uçurumda bulundu. Sürücünün motosikletiyle uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybettiği tahmin edilirken cenazesi Cihangir köyünde toprağa verildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Orhan Özkan Bağcı'nın cansız bedeni, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulundu.

Çemişgezek ilçesine bağlı Cihangir köyünde yaşayan Bağcı, motosikletiyle Buğdaypınar köyü istikametinden Çemişgezek'e gitmek üzere yola çıktı.

Bağcı'dan 2 gündür haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri, Bağcı'nın cansız bedenini Buğdaypınar köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki uçurumda buldu.

Bağcı'nın motosikletiyle uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Bağcı'nın cenazesi, Cihangir köyünde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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