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Tunceli 3. sayfa haberleri: Tunceli'de yangın kontrol altına alındı

3. Sayfa Haberleri

Tunceli 3. sayfa haberleri: Tunceli'de yangın kontrol altına alındı

Tunceli habere göre Tunceli Valiliği, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan örtü yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tunceli Valiliği, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan örtü yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilik açıklamasında bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "5 Eylül 2022 saat 16.00 sıralarında Tunceli-Ovacık ilçemizi Aşağıtorunoba köyü mevkiinde başlayan örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde; yangın çevresi iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunceli Valiliği Munzur Vadisi 3. Sayfa Haberler

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