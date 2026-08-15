Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda Nöbet Değişimi: Tuğgeneral Uğurlu Gaziantep'e, Tümgeneral Yıldız Erzurum'a

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2026 Yılı terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda da nöbet değişimi yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesine göre Erzurum İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, tuğgeneral rütbesine terfi ederken aynı zamanda Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na tayin edildi. Uğurlu'nun yerine Erzurum İl Jandarma Komutanı olarak Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız geldi.

Tümgeneral Cengiz Yıldız kimdir?

1968 yılında Nevşehir'de doğdu. 1989 yılında Kara Harp Okulundan Jandarma Teğmen olarak birincilikle mezun oldu. 1990 yılında Piyade Okulunu ve 1991 yılında Jandarma Subay Temel Kursunu bitirmeyi müteakip sırasıyla; 1991-1992 yılları arasında Jandarma Okullar Komutanlığı Takım ve Bölük Komutanlığı, 1992-1994 yılları arasında Antalya-Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı, 1994-1996 yılları arasında Hakkari-Derecik-Umurlu 1'inci J.Sn.Tb. 4'üncü J.Snr.Bl.K.lığı, 1996-1998 yılları arasında Ankara Esenboğa Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı, 1998-2000 yılları arasında Muş-Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı, 2000-2003 yılları arasında Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı Proje Subayı, 2003-2005 yılları arasında Bingöl-Yayladere İlçe Jandarma Komutanlığı, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Harekat Eğitim Şube Müdürlüğü, 2005-2009 yılları arasında Denizli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, 2009-2011 yılları arasında Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Komutan Yardımcılığı, 2011-2014 yılları arasında Bolu İl Jandarma Komutanlığı, 2014-2017 yılları arasında Denizli İl Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundu. 24 Temmuz 2017 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile terfi ettiği Tuğgeneral rütbesiyle; 2017-2018 yılları arasında Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 2018-2022 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı, 13 Ağustos 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile terfi ettiği Tümgeneral rütbesiyle Jandarma Genel Komutanlığı Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevine devam etti. 2023 -2025 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı görevini icra etti. 11 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitimi ve 2007 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İletişim bölümü yüksek lisans eğitimini tamamladı. Terörle mücadelede gösterdiği başarılar sebebiyle Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası sahibi. Tümgeneral Cengiz Yıdlız evli olup, iki çocuk babası.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı