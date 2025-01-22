Acılı baba hasta yatağında faciayı anlattı: Camlarda dakikalarca kurtulmayı beklemişler

Türkiye, dün sabaha karşı Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'den gelen yangın haberiyle kahroldu. Yüzde 90 doluluktaki otelde çıkan yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangında tüm ailesini kaybeden, kendisi de yaralı olarak kurtulabilen Mete Tunç Boduroğlu'nun yangından kurtulmak için yaşadıkları facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

HASTA YATAĞINDA DEHŞET ANINI ANLATTI

"Kurtulmak için dakikalarca cama tutunduk. Evlatlarımı korumak için her şeyi yaptım" diyen acılı babanın hasta yatağında anlattıkları şöyle oldu:

"Odaları kıra kıra gidiyorduk, başka insanlarda vardı. Camlar kırılmadı zaten camı kırmak doğru değildi daha çabuk alevler dışarı gidiyor. Camı kırılmamış bir oda buldum ve Alican'ı cama çıkardım trabzana tutunuyordu yandan.

Elif ile Ebru da aynı durumdaydı. Elif dayanamadı bu sefer Ebru'yu çıkardım o da gitti. Balkondan sarkıyorlar dayanamıyorlar tabi. Rüzgar nereden eserse duman oraya gidiyordu. Oğlum Alican'a dedim hadi gel yana geçelim dedim ama bana çok kötü olduğunu söyledi. Bana sarılmasını söyledim.

"ALİCAN KAYDI GİTTİ ELLERİMDEN SONRA ATLADIM"

Ben kendimi tamamen suya sokmuştum. O bana sarıldı bu sefer yan odaya gittik orada bir çocuk ağlıyordu, bebekti. Onu aldım ve cama çıktık. Sağ tarafta ben vardım sol tarafta kızım vardı. Solumda da Alican vardı. Artık kollarının ağrıdığını ve dayanamadığını söyledi.

Ona dayan bekle dedim kız ölünce Alican'ı aldım ve alt kata atladım. O sırada Alican üstümdeydi ve kemiklerim orada kırıldı. Alican kaydı gitti ellerimden sonra atladım. 6 kat aşağı çakıldım."