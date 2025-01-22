Üye Girişi
Haberler
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü
76 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

76 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu

Acılı baba hasta yatağında faciayı anlattı: Camlarda dakikalarca kurtulmayı beklemişler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasından yaralı kurtulan Mete Tunç Boduroğlu hasta yatağında yaşadıklarını anlattı. Tüm ailesini kaybeden acılı babanın anlattıkları facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye, dün sabaha karşı Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'den gelen yangın haberiyle kahroldu. Yüzde 90 doluluktaki otelde çıkan yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangında tüm ailesini kaybeden, kendisi de yaralı olarak kurtulabilen Mete Tunç Boduroğlu'nun yangından kurtulmak için yaşadıkları facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

HASTA YATAĞINDA DEHŞET ANINI ANLATTI

"Kurtulmak için dakikalarca cama tutunduk. Evlatlarımı korumak için her şeyi yaptım" diyen acılı babanın hasta yatağında anlattıkları şöyle oldu:

"Odaları kıra kıra gidiyorduk, başka insanlarda vardı. Camlar kırılmadı zaten camı kırmak doğru değildi daha çabuk alevler dışarı gidiyor. Camı kırılmamış bir oda buldum ve Alican'ı cama çıkardım trabzana tutunuyordu yandan.

Elif ile Ebru da aynı durumdaydı. Elif dayanamadı bu sefer Ebru'yu çıkardım o da gitti. Balkondan sarkıyorlar dayanamıyorlar tabi. Rüzgar nereden eserse duman oraya gidiyordu. Oğlum Alican'a dedim hadi gel yana geçelim dedim ama bana çok kötü olduğunu söyledi. Bana sarılmasını söyledim.

"ALİCAN KAYDI GİTTİ ELLERİMDEN SONRA ATLADIM"

Ben kendimi tamamen suya sokmuştum. O bana sarıldı bu sefer yan odaya gittik orada bir çocuk ağlıyordu, bebekti. Onu aldım ve cama çıktık. Sağ tarafta ben vardım sol tarafta kızım vardı. Solumda da Alican vardı. Artık kollarının ağrıdığını ve dayanamadığını söyledi.

Ona dayan bekle dedim kız ölünce Alican'ı aldım ve alt kata atladım. O sırada Alican üstümdeydi ve kemiklerim orada kırıldı. Alican kaydı gitti ellerimden sonra atladım. 6 kat aşağı çakıldım."

Acılı baba hasta yatağında faciayı anlattı: Camlarda dakikalarca kurtulmayı beklemişler
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
img

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
img

Yakınları yangında hayata veda etti
img

"Tebrikler hepimizi şaşırtmayı başardınız"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

Fenerbahçe'den ezeli rakibine bir transfer çalımı daha
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.